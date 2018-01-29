Зимбабве значительно снизила стоимость аренды участков под добычу алмазов

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Зимбабвийское правительство сократило ежегодную плату за аренду участков под добычу алмазов c $3000 до $225 за один гектар, сообщил высокопоставленный чиновник.

Министр горной добычи и развития горнодобывающей отрасли Зимбабве Уинстон Читандо (Winstone Chitando), слова которого приводит местная газета Herald, заявил, что сокращение арендной платы направлено на содействие инвестициям в алмазный сектор страны.

"Министерство горнодобывающей промышленности хотело бы сообщить, что земельные арендные платежи под добычу алмазов были сокращены с $3000 за гектар в год до $225 за гектар в год", - сказал он.

Как сообщает Herald, новые законы для добывающего сегмента устранили неопределенность, дублирование и двусмысленность, которые вызывали путаницу в арендных и инспекционных сборах для горнодобывающего сектора, возникавших в результате различных толкований закона от 2016 года.

Между тем, стоимость работ на горных блоках для добывающих компаний все же может возрасти.

"Поэтому правительство в настоящее время пересматривает данные взносы, и соответствующее заявление будет опубликовано в течение следующих 30 дней", - заключил министр.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



