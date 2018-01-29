DDC открыл новую торговую площадку

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Клуб алмазных дилеров Нью-Йорка (Diamond Dealers Club, DDC) переехал в свой новый головной офис в Международную алмазную башню (International Gem Tower, IGT), сообщает Rapaport.

Мероприятием, открывшим торговлю на новой площадке, стала седьмая Индийская алмазная неделя (India Diamond Week), в которой приняли участие более 60 экспонентов и несколько сотен покупателей, отметили организаторы.

"Реакция на наше новое торговое пространство невероятно обнадеживает: многие компании из Нью-Йорка и из-за рубежа согласны с тем, что это теперь важнейшее место для торговли алмазами в Нью-Йорке, - сказал президент DDC Реувен Кауфман (Reuven Kaufman). - В этом году, как и в прошлые годы, большое количество товаров было куплено и продано в Клубе алмазных дилеров Нью-Йорка".

Мероприятие было организовано DDC совместно с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии.



