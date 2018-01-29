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Эксклюзив

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

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Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

DDC открыл новую торговую площадку

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Новости
Клуб алмазных дилеров Нью-Йорка (Diamond Dealers Club, DDC) переехал в свой новый головной офис в Международную алмазную башню (International Gem Tower, IGT), сообщает Rapaport.
Мероприятием, открывшим торговлю на новой площадке, стала седьмая Индийская алмазная неделя (India Diamond Week), в которой приняли участие более 60 экспонентов и несколько сотен покупателей, отметили организаторы.
"Реакция на наше новое торговое пространство невероятно обнадеживает: многие компании из Нью-Йорка и из-за рубежа согласны с тем, что это теперь важнейшее место для торговли алмазами в Нью-Йорке, - сказал президент DDC Реувен Кауфман (Reuven Kaufman). - В этом году, как и в прошлые годы, большое количество товаров было куплено и продано в Клубе алмазных дилеров Нью-Йорка".
Мероприятие было организовано DDC совместно с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии.

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