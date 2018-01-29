Алмазные и ювелирные организации представили руководство по алмазной терминологии

Данный шаг призван стимулировать всестороннее, справедливое и эффективное использование наглядной и доступной терминологии по природным и синтетическим бриллиантам всеми отраслевыми органами, организациями, трейдерами и ритейлерами.
Хотя совместно сформулированные принципы не имеют обязательной юридической силы, они призваны служить справочным руководством при упоминании или описании природных и синтетических бриллиантов, а также имитаций бриллиантов.
В основе терминологии два стандарта, признанных международным сообществом: стандарт ISO 18323 («Ювелирные изделия - доверие покупателей к алмазной индустрии») и «Голубая книга» CIBJO по бриллиантам.
"Защита доверия потребителей имеет первостепенное значение для долгосрочного успеха нашей индустрии", - заявил в этой связи президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).
По его словам, «руководство по алмазной терминологии является важным инструментом в достижении этой цели, помогая стандартизировать терминологию, используемую для четкого разграничения между природными и синтетическими бриллиантами во всех видах коммуникации между нами и с нашими клиентами».
"Руководство по алмазной терминологии является важным дополнением к «Синей книге» CIBJO, с которой оно полностью согласуется. Оно обеспечивает легкий и простой доступ к справочным данным и будет широко распространяться в отрасли. Доступный язык, сжатый формат и широкая поддержка со стороны ведущих отраслевых организаций призваны стимулировать широкое внедрение терминологии в торговле в целом и в розничном сегменте в частности", - подчеркнул Кавальери.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе