Продажа алмазного сырья принесла De Beers $665 млн - хорошее начало года?

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De Beers заявила, что реализовала алмазы на $665 млн в рамках первого цикла продаж в 2018 году. В основном хорошие показатели были обусловлены ростом спроса на ювелирные изделия в праздничный сезон и пополнением запасов продукции в отрасли.

Компания продала алмазы на сумму $455 млн в прошлом месяце и на $729 в аналогичный период прошлого года.

Показатель продаж в отчетный период, вероятно, будет позже пересмотрен в сторону увеличения.

"После ранних позитивных признаков продаж ювелирных изделий с бриллиантами в течение праздничного сезона в США потребность промышленности в пополнении алмазных запасов привела к увеличению спроса на наши необработанные камни в первом цикле продаж в 2018 году, - сказал главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Этот сезонный спрос на пополнение запасов обычно предполагает, что большую часть ежегодных закупок наши клиенты панируют на первый цикл продаж в году. Это обуславливает обнадеживающие результаты продаж".

"В прошлом году в первом цикле продажи получили сильную поддержку за счет покупок продукции, которые были отложены с конца 2016 года из-за первоначального воздействия индийской программы демонетизации", - заключил Кливер.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



