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Эксклюзив

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Члены IDE смогут продавать алмазно-бриллиантовую продукцию на площадке Alibaba

Сегодня
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Израильская алмазная биржа (IDE) вступила в партнерство с одной из крупнейших китайских компаний в сфере электронной коммерции Alibaba Group, которое позволит участникам биржи продавать товары онлайн для бизнеса и потребителей на мировых рынках.
Как отмечает портал Rapaport, около 150 участников биржи создали интернет-магазин, через который на торговой площадке будет продаваться алмазно-бриллиантовая продукция. Начиная с 6 февраля специальный отдел на территории биржи будет продавать продукцию ювелирам и дилерам, а затем через несколько месяцев предложит свои услуги потребителям.
"Это большой скачок для всех нас, - сказал президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash). - Вам не нужно расширяться и приобретать офисы, или летать в другие страны. И при этом у вас сотни миллионов потенциальных клиентов".
По данным компании Alibaba, транзакции на её розничных площадках достигли $547 млрд за последний полный финансовый год, закончившийся в марте 2017 года.

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