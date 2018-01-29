Члены IDE смогут продавать алмазно-бриллиантовую продукцию на площадке Alibaba

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Израильская алмазная биржа (IDE) вступила в партнерство с одной из крупнейших китайских компаний в сфере электронной коммерции Alibaba Group, которое позволит участникам биржи продавать товары онлайн для бизнеса и потребителей на мировых рынках.

Как отмечает портал Rapaport, около 150 участников биржи создали интернет-магазин, через который на торговой площадке будет продаваться алмазно-бриллиантовая продукция. Начиная с 6 февраля специальный отдел на территории биржи будет продавать продукцию ювелирам и дилерам, а затем через несколько месяцев предложит свои услуги потребителям.

"Это большой скачок для всех нас, - сказал президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash). - Вам не нужно расширяться и приобретать офисы, или летать в другие страны. И при этом у вас сотни миллионов потенциальных клиентов".

По данным компании Alibaba, транзакции на её розничных площадках достигли $547 млрд за последний полный финансовый год, закончившийся в марте 2017 года.



