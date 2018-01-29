Ювелирные продажи LVMH в 2017 году выросли на 10%

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Группа компаний LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton объявила о том, что ее продажи ювелирных изделий и часов в 2017 году повысились на 10% благодаря росту на каждом из ключевых мировых рынков.

Доходы от ювелирных изделий и часов выросли до $4,73 млрд, чему способствовала высокая производительность бренда Bulgari и запуск линейки персонализированных смарт-часов TAG Heuer. Сопоставимые продажи выросли на 12%, а прибыль часового подразделения выросла на 12% до $636,2 млн. Улучшение было особенно сильным в Азии, США и Европе, отметили в LVMH.

Доходы группы увеличились на 13% до рекордного уровня в $52,94 млрд с двузначным ростом по всем подразделениям, за исключением вин и спиртных напитков. Чистая прибыль выросла на 29%.

По данным Rapaport, генеральный директор и председатель правления LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault), владеющий более 5% акций компании, увеличил свое состояние до $77,9 млрд после того, как были объявлены годовые финансовые результаты группы. Стоимость акций LVMH после выхода этих данных выросла на 4,9%.



