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Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

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Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Ювелирные продажи LVMH в 2017 году выросли на 10%

Сегодня
Новости
Группа компаний LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton объявила о том, что ее продажи ювелирных изделий и часов в 2017 году повысились на 10% благодаря росту на каждом из ключевых мировых рынков.
Доходы от ювелирных изделий и часов выросли до $4,73 млрд, чему способствовала высокая производительность бренда Bulgari и запуск линейки персонализированных смарт-часов TAG Heuer. Сопоставимые продажи выросли на 12%, а прибыль часового подразделения выросла на 12% до $636,2 млн. Улучшение было особенно сильным в Азии, США и Европе, отметили в LVMH.
Доходы группы увеличились на 13% до рекордного уровня в $52,94 млрд с двузначным ростом по всем подразделениям, за исключением вин и спиртных напитков. Чистая прибыль выросла на 29%.
По данным Rapaport, генеральный директор и председатель правления LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault), владеющий более 5% акций компании, увеличил свое состояние до $77,9 млрд после того, как были объявлены годовые финансовые результаты группы. Стоимость акций LVMH после выхода этих данных выросла на 4,9%.

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