На проекте Botswana Diamonds в ЮАР не удалось добыть достаточное количество алмазов

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В Botswana Diamonds сообщили, что результаты работы по отбору проб на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке не подтвердили наличие достаточного количества алмазов для проведения экономической моделируемой оценки алмазов.

"Мы получили недостаточное количество алмазов, особенно – крупных, для того, чтобы произвести оценку, которая могла бы использоваться при экономическом моделировании проекта, - заявил исполнительный директор Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). – Мы намерены решить эту проблему. Следующая программа работ будет включать в себя различные варианты определения экономической целесообразности проекта".

В Botswana Diamonds заявили, что образец, эквивалентный 305,38 сухих тонн кимберлита и вмещающей породы, был взят в конце прошлого года на 42-метровой траншее участка Фришгеваагт (Frischgewaagt) вдоль кимберлитовой дайки. Из образца после переработки было получено 512 алмазов общим весом 62,883 карата.

По данным компании, средняя цена для данной партии алмазов составляет $89 за карат при размерах камней +11-, тогда как при программе отбора проб 2015 года средняя цена для алмазов таких же размеров составляла лишь $77 за карат.

По словам представителей компании, алмазов, добытых в ходе отбора проб в рамках проекта, недостаточно для проведения смоделированной оценки стоимости алмазов. Таким образом, компания продолжит применять оценку стоимости камней от 2016 года, которая составляет $259 за карат.

Между тем в Botswana Diamonds отметили, что алмазы ювелирного качества составляют около двух третей от всей стоимости партии, при этом менее 40% алмазов демонстрируют среднюю или высокую флуоресценцию.

Также менее 10% камней имели сколы или оказались поломаны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



