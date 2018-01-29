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04 января 2018

Закрытие ювелирных предприятий в США беспокоит индийских экспортеров бриллиантов

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Когда Комиссия по торговле ювелирными изделиями (Jewelers Board of Trade, JBT) США сообщила, что ювелирная промышленность в стране продолжает сокращаться, а примерно 1022 ювелирные компании в 2017 году закрылись, наибольшее беспокойство по этому поводу проявил индийский ограночный сектор, сообщает портал TOI.
Сообщается, что в базе данных JBT за 2017 год содержится 27 286 североамериканских ювелирных предприятий, среди которых 20 563 розничных компаний, 3988 оптовиков и 2735 производителей украшений. Количество внесённых в список компаний в прошлом году упало на 4% по сравнению с 28 309 ювелирными компаниями в 2016 году. В 2014 году закрылись около 770 ювелирных предприятий, в 2015 году прекратили деятельность 929 компаний, а в 2016 году – 1564.
"Большинство экспортеров в Сурате и Мумбаи нацелились на рынок США в 2017 году. На мировом рынке бриллиантовых ювелирных изделий объемом $80 млрд США занимают долю более чем в $35 млрд. Ежегодный импорт бриллиантов в эту страну составляет от $20 до $25 млрд. В этом году Индия планирует занять ещё большую долю рынка, но закрытие ювелирных компаний подпортило рыночные настроения в Индии", - сказал Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Навадия добавил: "В последние годы в США наблюдается спрос на ювелирные изделия с низкой стоимостью. Сурат обрабатывает недорогие алмазы, в том числе "меле" и "звезды", в соответствии с потребительским спросом в США".

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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