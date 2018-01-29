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04 января 2018

Mountain Province приобретает полный пакет акций Kennady Diamonds

Сегодня
Новости
Mountain Province Diamonds Inc. и Kennady Diamonds Inc. объявили о заключении окончательной сделки, согласно которой Mountain Province приобретет все выпущенные и размещенные простые акции Kennady в рамках утвержденного судебной инстанцией плана.
В соответствии с ее условиями, акционеры Kennady получат 0.975 обыкновенной акции Mountain Province на каждую обыкновенную акцию Kennady, что эквивалентно 3,46 канадских доллара за акцию Kennady, исходя из цены акций Mountain Province на момент закрытия торгов на фондовой бирже Торонто TSX от 26 января 2018 года.
Расчетная стоимость капитала для Kennady, основанная на коэффициенте обмена акций, составляет приблизительно $176 млн.  
По завершении сделки, около 76% объединенной компании будет принадлежать акционерам Mountain Province, остальные 24% - акционерам Kennady (за исключением простых акций, которые будут выпущены в соответствии с частным размещением).
"Активы Kennady являются важным дополнением к доле Mountain Province в проекте Гачо Куэй (Gahcho Kué), значительно расширяя его ресурсную базу. Геологоразведочные работы Kennady были очень успешными, и у нас есть высокая уверенность в нашей способности продолжать этот успех не только за счет расширения ресурсной базы кимберлитов Кельвин (Kelvin) и Фарадей (Faraday), но и за счет потенциала для дальнейших открытий не только в коридоре Кельвин-Фарадей, но и на других принадлежащих компании участках", - заявил Дэвид Уиттл (David Whittle), временный президент и главный исполнительный директор Mountain Province.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе

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