Кольцо с бриллиантом ждет автора самого креативного предложения руки и сердца

АК «АЛРОСА» (ПАО), крупнейшая в мире компания по объему добычи алмазов, продолжает конкурс «Она сказала «ДА»!» на самую оригинальную идею предложения руки и сердца. Конкурс стартовал в декабре 2017 года и продлится до 14 февраля 2018 года. Победитель получит в качестве приза кольцо с бриллиантом для воплощения своей идеи в жизнь.
Заявки на участие в конкурсе принимаются на специальный почтовый адрес: idea@onaskazalada.ru. На сегодняшний день поступило уже около 40 идей. Самый оригинальный сценарий предложения руки и сердца получит свое продолжение в видеоролике с участием реальных героев. Кольцо для победителя изготовлено ювелирной группой «Смоленские бриллианты» - дочерней компанией смоленского ПО «Кристалл», долгосрочного покупателя алмазов АЛРОСА. Бриллиант в изделии имеет оригинальную форму огранки «Принцесса», цвет I и качество SI1.
Конкурс является частью кампании видового маркетинга АЛРОСА, направленной на образование потребителей и формирование культуры и традиций потребления ювелирных изделий с бриллиантами. «Бриллиант – это в первую очередь символ настоящих и глубоких чувств, любви и верности. Проводя этот конкурс, мы хотели бы в первую очередь напомнить людям, что в жизни всегда есть место для романтики, и вдохновить их на то, чтобы создавать для близких запоминающиеся моменты», - сказал генеральный директор - председатель правления АЛРОСА Сергей Иванов.
Конкурс стартовал в декабре 2017 года во время Кубка Первого Канала по хоккею. В рамках регулярного сотрудничества с Федерацией Хоккея России, АЛРОСА запустила во время трансляции хоккейных матчей рекламный ролик о конкурсе, а также помогла двоим хоккейным болельщикам организовать предложение их избранницам во время хоккейных матчей на стадионе. Это первая в истории АЛРОСА рекламная кампания, обращенная к широкой аудитории.
«В нашем рекламном ролике юноша делает девушке предложение прямо во время хоккейного матча. Сразу после того, как ролик попал на экраны, нам написал хоккейный болельщик из Петербурга и попросил помочь ему организовать точно такую же историю в реальной жизни. Совместно с нашими партнерами из ФХР мы решили поддержать его, тем более, что это перекликается с нашей маркетинговой кампанией. В итоге ему была предоставлена такая возможность − предложение руки и сердца он сделал во время второго перерыва матча между Россией и Швецией. И, конечно, его девушка сказала “да”. И уже на следующий день к нам обратился еще один юноша, вдохновленный идеей, и мы повторили для него эту историю», - рассказал заместитель начальника управления маркетинга и связей с общественностью АЛРОСА Дмитрий Комендантов.
Помолвочные кольца с бриллиантами для этих двух молодых людей предоставил партнер АЛРОСА – группа «Смоленские бриллианты», которая приобретает бриллианты, ограненные компанией.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.onaskazalada.ru.
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