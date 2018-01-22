НОВАТЭК и «Статус» получили разрешение ФАС на покупку газовых активов АЛРОСА

Сегодня

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России дала разрешение компаниям НОВАТЭК и «Статус» на приобретение газовых активов АЛРОСА, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного ведомства.

«Роснефть» заявила, что не будет участвовать в аукционе, и ее структуры - «РН-Холдинг», «РН-Газ» и «Башнефть» - свои ходатайства отозвали.

В конце 2017 года АЛРОСА объявила аукцион по продаже непрофильных газовых активов. На торги единым лотом выставлены 100% акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих в свою очередь 100% акций АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». Аукцион назначен на 19 февраля, стартовая цена — 30 млрд рублей, шаг аукциона — 100 млн рублей.



