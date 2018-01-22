Эксклюзив
Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...
Вчера
Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли
До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...
22 января 2018
Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
15 января 2018
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
НОВАТЭК и «Статус» получили разрешение ФАС на покупку газовых активов АЛРОСА
«Роснефть» заявила, что не будет участвовать в аукционе, и ее структуры - «РН-Холдинг», «РН-Газ» и «Башнефть» - свои ходатайства отозвали.
В конце 2017 года АЛРОСА объявила аукцион по продаже непрофильных газовых активов. На торги единым лотом выставлены 100% акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих в свою очередь 100% акций АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». Аукцион назначен на 19 февраля, стартовая цена — 30 млрд рублей, шаг аукциона — 100 млн рублей.
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