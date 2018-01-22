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Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

Вчера

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

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Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Посетителей ювелирной выставки в Бирмингеме ждут уникальные встречи с экспертами

Сегодня
Новости
Британская Национальная ассоциация ювелиров (National Association of Jewellers, NAJ) в партнерстве с Бирмингемской выставкой часов и ювелирных изделий (Birmingham Jewellery & Watch) организует для клиентов уникальные встречи с экспертами на своем стенде в ходе предстоящей февральской сессии ярмарки.
Все пять дней проведения выставки, которая состоится с 4 по 8 февраля, посетителям будет предоставлена уникальная возможность провести с отраслевыми экспертами 15-минутные беседы «один на один» по интересующим их вопросам.
"Для торговых выставок все более важным становится направлять, обучать и вдохновлять посетителей информационными программами, которые дополняют и обогащают покупательский опыт", - сказала в этой связи Джули Дрисколл (Julie Driscoll), управляющий директор Birmingham Jewellery & Watch.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе

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