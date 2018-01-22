Посетителей ювелирной выставки в Бирмингеме ждут уникальные встречи с экспертами

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Британская Национальная ассоциация ювелиров (National Association of Jewellers, NAJ) в партнерстве с Бирмингемской выставкой часов и ювелирных изделий (Birmingham Jewellery & Watch) организует для клиентов уникальные встречи с экспертами на своем стенде в ходе предстоящей февральской сессии ярмарки.

Все пять дней проведения выставки, которая состоится с 4 по 8 февраля, посетителям будет предоставлена уникальная возможность провести с отраслевыми экспертами 15-минутные беседы «один на один» по интересующим их вопросам.

"Для торговых выставок все более важным становится направлять, обучать и вдохновлять посетителей информационными программами, которые дополняют и обогащают покупательский опыт", - сказала в этой связи Джули Дрисколл (Julie Driscoll), управляющий директор Birmingham Jewellery & Watch.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе



