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04 января 2018

Добыча алмазов на Луло упала на 6% до 18 706 каратов в 2017 году

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Ангольская Sociedade Mineira Do Lulo (SML), которая на 40% принадлежит и управляется Lucapa Diamond, произвела 18 706 каратов алмазов в 2017 году, что на 6% меньше, чем годом ранее, когда она составила 19 833 карата.
В Lucapa сообщили, что за четвертый квартал производство камней на проекте Луло (Lulo) также снизилось на 3% до 5127 каратов, против 5313 ​​каратов, добытых за тот же период в 2016 году.
Снижение производства объяснялось большей долей аллювиального галечника, добытого в 2016 году на Горных блоках (Mining Block) 6 и 8.
Смесь перерабатываемой породы также способствовала снижению содержания алмазов в руде до 8,1 карата на 100 кубических метров за квартал и до 7,4 карата на 100 кубометров за весь год.
Между тем на Луло в течение квартала продолжали регулярно извлекаться крупные и премиальные алмазы, включая 75 камней спецразмеров.
"Эти специальные алмазы включали в себя шесть камней весом более 50 каратов, а также исключительные алмазы цвета D типа IIa весом 129 каратов и 78 каратов", - отметили в Lucapa.
В четвёртом квартале SML реализовала одну партию аллювиальных алмазов с Луло весом 4126 каратов за $7,3 млн, а средняя цена за карат составила $1770.
Валовые продажи алмазов на календарный 2017 год составили $31,6 млн при средней цене за один карат в размере $1669. Таким образом, Луло стал аллювиальным проектом с самой высокой средней стоимостью за карат алмазов в мире, заявили в компании.
Между тем, совокупные продажи за 2016 год составляли $51 млн, включая крупнейший в Анголе алмаз весом 404 карата, проданный за $16 млн.
По состоянию на 31 декабря 2016 года объем наличных средств и их эквивалентов в SML составлял $9,6 млн, а запасы в стоках - 2711 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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