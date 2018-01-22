На проекте Катока в 2018 году планируется произвести 7 млн каратов алмазов

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Компания Sociedade Mineira da Catoca (SMC), которая производит более 80% алмазов в Анголе по объему, планирует в текущем году добыть 7 млн каратов драгоценных камней, сообщили представители компании.

По словам генерального директора SMC Сергея Амелина, которого цитирует портал Macauhub, это меньше, чем 7,4 млн каратов, произведенных в 2017 году. Компания будет больше внимания уделять запуску проекта Луаше (Luaxe), который совместно принадлежит Endiama и АЛРОСА.

Предполагается, что ежегодная добыча на Луаше составит от 8 до 10 млн каратов алмазов.

Рудник, который считается более крупным по сравнению с Катокой (Catoca), развивается согласно графику и будет официально запущен в марте, сказал Амелин.

Он отметил, что Луаше обладает алмазными ресурсами примерно в 350 млн каратов и, согласно прогнозу, будет разрабатываться 29 лет.

Также Луаше имеет площадь поверхности 100 га. Глубина разработки составит до 400 метров.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



