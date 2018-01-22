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Вводимая правительством Индии электронная товарная накладная может представлять угрозу важной для страны алмазной торговле

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С 1 февраля правительство Индии готово запустить в действие механизм электронных товарных накладных, однако диамантеры и алмазные дилеры рассматривают его как угрозу перемещению драгоценных камней и ювелирных изделий из одного места в другое, сообщает газета Times of India.
По мнению руководителей индийской алмазной промышленности, создание электронной товарной накладной на веб-портале Службы налогов на товары и услуги (GST) совершенно небезопасно, так как электронная система может быть взломана, подвергая риску перевозимые ценные товары.
Региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) отметил, что большинство бриллиантов и ювелирных изделий поставляются из Сурата в Мумбай алмазным курьерами (на хинди называемыми «ангадия»). Перевозка небольшого пакета с бриллиантами стоимостью сотни тысяч и даже десятки миллионов рупий безопасна, поскольку такие курьеры путешествует в поездах и автобусах, не привлекая к себе лишнего внимания.
Однако в том случае, если трейдер, отправляющий бриллианты в Мумбай или в любой другой пункт назначения, укажет в электронной системе стоимость товара, имя отправителя, способ перевозки курьерской фирмы, адрес конечной доставки и другие данные, а эта информация попадёт в руки злоумышленников при взломе базы данных, тогда ценные товары будут находиться под угрозой.
Навадия заявил, что центральное правительство Индии должно вывести индийскую индустрию драгоценных камней и ювелирных изделий из-под действия законопроекта об электронных товарных накладных, чтобы защитить её.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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