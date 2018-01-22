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04 января 2018

Petra сократила прогноз по добыче алмазов на 2018 год

Сегодня
Новости
Petra Diamonds ожидает, что в 2018 финансовом году компания произведет от 4,6 млн до 4,7 млн ​​каратов алмазов, тогда как предыдущий прогноз предусматривал добычу 4,8 - 5 млн каратов. Главным образом понижение прогноза обусловлено добычей камней более низкого качества на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.
"Таким образом, наша оценка оптимального уровня добычи на Куллинан заставила нас понизить прогноз по производству алмазов, поскольку отказ от извлечения более малоразмерных камней позитивно скажется на их средней стоимости за карат", - сказал главный исполнительный директор Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar).
Также, по его словам, заявленная стратегия компании заключается в том, чтобы сосредоточиться на стоимости продукции, а не на объемах производства, «что особенно важно для операций с алмазами, поскольку не все размеры камней имеют равную ценность».
Добыча Petra за первое полугодие 2018 финансового года подскочила на 10% до 2,2 млн каратов, против 2,01 млн каратов в тот же период годом ранее.
Это самый высокий полугодичный уровень добычи для компании, который демонстрирует внимание Petra к данной области своей деятельности, добавил Диппенаар.
Между тем, Petra заявила, что её выручка в отчетный период снизилась на 1% до $225,2 млн по сравнению с $228,5 млн годом ранее, главным образом из-за того, что первую партию алмазов с проекта Уильямсон (Williamson) не удалось продать за указанный период.
Правительство Танзании заблокировало 71 000 каратов алмазов с данной шахты при попытке их экспорта.
Продажи алмазов сократились на 5% до 1,81 млн каратов, против 1,91 млн каратов годом ранее, что также обусловлено отсутствием партии камней с проекта Уильямсон.
Компания ожидает, что во втором полугодии продажи вырастут из-за большего количества тендеров, намеченных на этот период.
Также в Petra предполагают, что прибыль по EBITDA снизится на 10%-15% против рыночных ожиданий из-за укрепления южноафриканского ранда и потенциального снижения базовой стоимости активов в долларах США.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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