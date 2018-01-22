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04 января 2018

Дочернее предприятие АЛРОСА поставило 27 сепараторов на месторождение Куллинан в ЮАР

Сегодня
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Научно-производственное предприятие «Буревестник», дочернее предприятие АЛРОСА, поставило и ввело в эксплуатацию 27 люминесцентных сепараторов на новой обогатительной фабрике месторождения Куллинан (Cullinan) в ЮАР.
Это месторождение на 74% принадлежит Petra Diamonds Limited и известно как источник чрезвычайно редких голубых алмазов, а также крупных алмазов высокого ювелирного качества, в том числе алмазов II типа, которые характеризуются низким содержанием азота и составляют не более 1-2% от добываемых в мире.
Решение о применении сепараторов производства НПП «Буревестник» было принято Petra Diamonds в результате сравнения современных технологий обогащения алмазосодержащей руды, а также с учетом уникальных характеристик руды месторождения Cullinan. Оборудование НПП «Буревестник» подтвердило высокую эффективность извлечения всех типов алмазов, включая слабо-люминесцирующие алмазы II типа, характеризующиеся низким уровнем свечения под воздействием рентгеновского излучения.
В рамках данного проекта НПП «Буревестник» поставило 27 модернизированных под требования Petra Diamonds рентгенолюминесцентных сепараторов первичного обогащения, доводки и окончательной доводки алмазосодержащей руды класса крупности -75 +1 мм. При этом обработка исходного материала класса -75 +6 мм осуществляется напрямую рентгеновскими сепараторами без применения тяжелосредного обогащения. Помимо поставки оборудования НПП «Буревестник» провело пуско-наладочные работы, обучение персонала, осуществило поставку оборотного склада запасных частей.
АО НПП «Буревестник» − один из крупнейших в мире разработчиков и производителей рентгеновских сепараторов для обогащения алмазосодержащей руды, является дочерним предприятием АК «АЛРОСА» (ПАО).

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