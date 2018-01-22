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Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

Сегодня

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

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Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Продажи Forevermark резко выросли в праздничный сезон

Сегодня
Новости
Продажи бриллиантов Forevermark резко выросли в этот праздничный сезон, поскольку De Beers увеличила расходы на маркетинг своего розничного бренда, сообщает Rapaport.
Ювелиры продали на 38% больше произведённых Forevermark камней в праздничный сезон 2017 года по сравнению с прошлым годом, а продажи за весь год выросли на 25%, сказал в прошлой неделе Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers.
Рекламная кампания Forevermark Tribute, ориентированная на женщин-покупателей, началась в ноябре, достигла миллиарда просмотров рекламы в СМИ, а также привела к значительному скачку по запросу Forevermark в поисковых системах и росту посещения веб-сайта бренда. Более 60% ювелиров, которые продают бриллианты Forevermark, сообщили, что потребители приходили в их магазины, интересуясь именно данным брендом, и почти две трети из ритейлеров сказали, что, кампания Tribute помогла их бизнесу, отметил Кливер.
"В целом, 2017 год стал очень позитивным с точки зрения прогресса для рынка алмазов и бренда Forevermark, - сказал Кливер в своем выступлении в Нью-Йорке. - Мы закладываем основу, чтобы гарантировать, что сообщение, которое несут бриллианты, находит максимально сильный отклик в сердцах новых американских потребителей. В новом году плоды этого успеха будут пожинать те, кто смог эффективно воспользоваться предоставленными возможностями".

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