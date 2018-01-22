Продажи Forevermark резко выросли в праздничный сезон

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Продажи бриллиантов Forevermark резко выросли в этот праздничный сезон, поскольку De Beers увеличила расходы на маркетинг своего розничного бренда, сообщает Rapaport.

Ювелиры продали на 38% больше произведённых Forevermark камней в праздничный сезон 2017 года по сравнению с прошлым годом, а продажи за весь год выросли на 25%, сказал в прошлой неделе Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers.

Рекламная кампания Forevermark Tribute, ориентированная на женщин-покупателей, началась в ноябре, достигла миллиарда просмотров рекламы в СМИ, а также привела к значительному скачку по запросу Forevermark в поисковых системах и росту посещения веб-сайта бренда. Более 60% ювелиров, которые продают бриллианты Forevermark, сообщили, что потребители приходили в их магазины, интересуясь именно данным брендом, и почти две трети из ритейлеров сказали, что, кампания Tribute помогла их бизнесу, отметил Кливер.

"В целом, 2017 год стал очень позитивным с точки зрения прогресса для рынка алмазов и бренда Forevermark, - сказал Кливер в своем выступлении в Нью-Йорке. - Мы закладываем основу, чтобы гарантировать, что сообщение, которое несут бриллианты, находит максимально сильный отклик в сердцах новых американских потребителей. В новом году плоды этого успеха будут пожинать те, кто смог эффективно воспользоваться предоставленными возможностями".



