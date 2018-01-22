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04 января 2018

Зимбабве может изменить правила владения компаниями по добыче алмазов и платины

Сегодня
Новости
Новое правительство Зимбабве, которое в декабре заявляло о необходимости сохранить закон, обязывающий компании по добыче алмазов и платины больше чем наполовину принадлежать местным жителям, теперь, похоже, решило отказаться от такой политики. Для других минералов и металлов данный закон уже был ранее отменён.
Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Хараре с высокой долей вероятности отменит такое правило для алмазов и платины в будущем, сообщает Bloomberg.
"Алмазы и платина исключены из закона на какое-то время. У нас пока нет реальной, глубоко продуманной или опробованной политики в отношении алмазов и платины, - заявил президент. – Затем, когда мы будем удовлетворены результатом и поймем, что они также могут быть включены (в закон), мы сделаем это".
Зимбабве обладает самыми крупными запасами платины в мире.
Сообщается, что российские и китайские инвесторы проявили интерес к созданию новых добывающих операций в Зимбабве.
В настоящее время в областях Маранге (Marange) и Чиманимани (Chimanimani) проводится добыча алмазов государственной компанией.
Murowa Diamonds, ранее принадлежавшая Rio Tinto, также производит алмазы в регионе Звишаване (Zvishavane).
Хотя алмазное месторождение Маранге в какой-то момент было объявлено одним из крупнейших в мире, алмазы не принесли в казну страны больших доходов, поскольку операции местных компаний в основном были непрозрачными.
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе сказал, что с 2006 года было реализовано алмазов на $15 млрд, но правительство получило только $2 млрд.
Тем не менее, по словам Мнангагвы, Мугабе признал, что эта цифра была «высосана из пальца», и на самом деле она гораздо меньше, отмечает Bloomberg.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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