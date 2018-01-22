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Эксклюзив

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

Сегодня

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

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Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Вторая приватизация АЛРОСА отложена из-за "Мира" - Минфин

Сегодня
Новости
(gold.1prime.ru) – Снижение доли государства в АЛРОСА отложено из-за аварии на руднике "Мир", все вопросы приватизации отошли на второй план, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Сокращение доли государства в компании до 29% плюс 1 акция предусмотрено прогнозным планом приватизации на 2017-2019 годы. Однако в четверг президент компании Сергей Иванов заявил, что снижение доли государства в АЛРОСА в 2018 году не предполагается и не обсуждается.
"Пока, с учетом ситуации на руднике, понятно, что прежде чем продавать что-то инвесторам надо разобраться что с ним будет, это сейчас самая задача", — сказал Моисеев.
"Поэтому все вопросы, связанные с приватизацией, отошли на второй план", — добавил он.
Авария на руднике "Мир" в начале августа прошлого года унесла жизни восьми горняков и привела к затоплению шахты, на которую приходилась десятая часть всей добычи АЛРОСА. Экономический ущерб, по оценке Ростехнадзора, составил 10,216 миллиарда рублей, а возобновление добычи на руднике станет возможным не ранее, чем через несколько лет.

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