Вторая приватизация АЛРОСА отложена из-за "Мира" - Минфин

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(gold.1prime.ru) – Снижение доли государства в АЛРОСА отложено из-за аварии на руднике "Мир", все вопросы приватизации отошли на второй план, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сокращение доли государства в компании до 29% плюс 1 акция предусмотрено прогнозным планом приватизации на 2017-2019 годы. Однако в четверг президент компании Сергей Иванов заявил, что снижение доли государства в АЛРОСА в 2018 году не предполагается и не обсуждается.

"Пока, с учетом ситуации на руднике, понятно, что прежде чем продавать что-то инвесторам надо разобраться что с ним будет, это сейчас самая задача", — сказал Моисеев.

"Поэтому все вопросы, связанные с приватизацией, отошли на второй план", — добавил он.

Авария на руднике "Мир" в начале августа прошлого года унесла жизни восьми горняков и привела к затоплению шахты, на которую приходилась десятая часть всей добычи АЛРОСА. Экономический ущерб, по оценке Ростехнадзора, составил 10,216 миллиарда рублей, а возобновление добычи на руднике станет возможным не ранее, чем через несколько лет.



