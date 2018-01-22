Mountain Province Diamonds объявила производственные результаты на шахте Гачо Куэй за IV квартал

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные результаты на шахте Гачо Куэй (Gahcho Kué) за четвертый квартал, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Добыча вскрышных пород, отходов горных пород и руды в карьере 5034 составила около 8,7 млн тонн. На конец отчетного периода сформировано порядка 840 000 тонн запасов руды при 100-процентном учете долей участников совместного предприятия.

Проект Гачо Куэй является совместным предприятием Mountain Province (49%) и De Beers Canada (51%).

В четвертом квартале на шахте Гачо Куэй было переработано до 693 000 тонн руды и получено около 1 627 000 каратов при среднем содержании алмазов в руде примерно 2,35 карата на тонну. Причитающаяся доля компании Mountain Province в добыче алмазов в указанный период составила около 797 000 каратов.

"Данные производственные результаты значительно превысили наши пересмотренные в полном объеме прогнозы на весь 2017 год в размере 5 500 000 каратов, которые были добыты при 100-процентном учете долей участников совместного предприятия (фактическая на 8% больше, чем планировалось). Это было достигнуто за счет повышенного объема переработки руды (фактически на 3% больше, чем планировалось) и добычи алмазов", - заявил Дэвид Уиттл (David Whittle), временный президент и главный исполнительный директор компании.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



