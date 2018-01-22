Годовой бюджет Ассоциации производителей алмазов повышен до $70 млн

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Увеличение членских взносов в Ассоциацию производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) позволит организации потратить $70 млн на видовой маркетинг алмазов в этом году, сообщает Rapaport.

Дополнительные денежные средства позволят организации развивать маркетинг в США и проводить рекламные кампании по всему миру, отметил генеральный директор DPA Жан-Марк Либехерр (Jean-Marc Lieberherr).

"В прошлом году, в первый год нашей реальной деятельности, мы инвестировали около $50 млн, что является весьма значительной суммой, - сказал Либехерр. - В 2018 году мы планируем инвестировать около $70 млн, а это значит, что мы сможем немного повысить уровень маркетинга в США".

Более крупный бюджет также поддержит инвестиции DPA в Индии, где организация в ноябре впервые начала свою рекламную кампанию, и в Китае, где маркетинговая кампания запланирована на апрель.

Ассоциация инвестировала 90% своего бюджета на 2017 год в рекламные кампании в США, причем $15 млн были вложены в четвертом квартале. Среди рекламных проектов - короткие видеоролики перед праздниками. В этом году DPA потратит около $40 млн на платные рекламные объявления в США.

Либехерр отметил, что DPA нацелена ​​на улучшение восприятия алмазов клиентами в долгосрочной перспективе, а не на увеличение доходов розничных торговцев в ближайшем будущем. По этой причине организация будет распределять свои расходы довольно равномерно в течение года, а не повышать их в праздничный сезон.

DPA получает финансирование от семи алмазодобывающих компаний, которые создали Ассоциацию в 2015 году, главными из которых являются De Beers и АЛРОСА. Годовой бюджет DPA в 2016 году составлял лишь $6 млн.



