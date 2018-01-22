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25 декабря 2017

Добыча алмазов De Beers в 2017 году выросла на 22% до 33,5 млн каратов

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В прошлом году De Beers произвела 33,5 млн каратов алмазов, что на 22% больше по сравнению с 27,3 млн каратов годом ранее, свидетельствуют данные, опубликованные её материнской компанией Anglo American.
Anglo, одна из крупнейших в мире диверсифицированных горнодобывающих компаний, заявила, что Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, остается крупнейшим производителем алмазов среди её активов. В прошлом году данным предприятием было произведено 22,684 млн каратов алмазов.
Южноафриканское подразделение компании De Beers Consolidated Mines (DBCM) за отчетный период добыло 5,208 млн каратов, тогда как на операциях De Beers в Канаде было произведено 3,757 млн ​​каратов.
В Намибии Namdeb Holdings произвела 1,805 млн каратов.
Anglo также сообщила, что консолидированные объемы продаж De Beers в 2017 году составили 33,1 млн каратов, что на 10% больше, чем в прошлом году, когда они составляли 30,0 млн каратов.
Общий объем продаж на сопоставимой с производством основе за отчетный период составил 35,1 млн каратов – на 10% больше, чем 32,0 млн каратов в 2016 году.
Между тем, De Beers заявила, средняя консолидированная цена за карат алмазов в прошлом году составила $162. Это на 13% ниже, чем в 2016 году.
"Данные показатели отражают высокий спрос на продукцию с более низкой стоимостью на первом сайте 2017 года, которая находилась в стоках по состоянию на 31 декабря 2016 года, на фоне восстановления после программы демонетизации в Индии в конце 2016 года. Кроме того, выросла добыча на проектах, которые характеризуются меньшей средней стоимостью алмазов за карат, но большей маржинальностью, включая Орапу (Orapa) и Гачо Куэй (Gahcho Kué)", - отметили в De Beers.
"Более низкая цена за карат была частично компенсирована более высоким индексом цен на камни, который вырос на 3% по сравнению с 2016 годом".

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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