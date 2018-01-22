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25 декабря 2017

АЛРОСА разрешила огранщикам платить 75% цены алмазов в рассрочку

Сегодня
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Набсовет АЛРОСА решил поддержать российских огранщиков крупных камней, которые не выдерживают конкуренции с иностранцами. Теперь они смогут первыми отбирать камни по качеству, а также покупать до 75% сырья в рассрочку, сообщает РБК.
Наблюдательный совет АЛРОСА обязал компанию увеличить поставки наиболее востребованного алмазного сырья (свыше одного карата) российским гранильным предприятиям на 10% под обязательство производить бриллианты в России.
Соответствующие изменения внесены в сбытовую политику компании в рамках «дорожной карты» по развитию российской алмазогранильной отрасли. По итогам девяти месяцев 2017 года компания добыла 29,5 млн карат алмазов.
Кроме того, увеличила размер отсрочки платежа для российских огранщиков с 50 до 75% от общей ​стоимости закупаемого алмазного сырья на полгода.
Инициатором подготовки «дорожной карты» по развитию российской алмазогранильной отрасли выступила компания «Кристалл».
«Раньше приходилось участвовать в торгах на общих основаниях, а там много некачественного сырья, но теперь у нас будет возможность первыми отбирать камни по качеству», — говорит представитель «Кристалла». Такая привилегия для российских компаний при покупке алмазного сырья начала действовать с 1 января 2018 года, рассказывает он.
Сейчас, по словам представителя «Кристалла», российские огранщики производят около 700 000 каратов в год (50% от этого объема приходится на «Кристалл»), из которых на российском рынке реализуется лишь 2%, а основной объем продаж приходится на США и Китай.


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