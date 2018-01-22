На восстановление рудника «Мир» уйдет не менее пяти лет

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Добыча на руднике «Мир», который летом 2017 году был остановлен из-за аварии, возобновится не ранее 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

"В нашем понимании, это не менее 5-7 лет до начала добычи. Все будет зависеть от проектного решения", - рассказал ТАСС президент АЛРОСА Сергей Иванов.

По словам Иванова, важно не повторить те ошибки, которые были заложены при проектировании в 2000-х годов. "Мы можем себе позволить долго принимать решение, в первую очередь мы должны быть убеждены в безопасности ведения работ и безопасности всего комплексного проекта", - сказал он.

Получить первую руду с «Мира» быстрее, чем через 5-7 лет, невозможно, но сейчас речь идет только о предварительных расчетах, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к АЛРОСА. Принципиальное решение о дальнейшей судьбе рудника будет приниматься после выбора проекта его восстановления и подготовки технико-экономического обоснования, уточнил он.

Между тем АЛРОСА 12 января объявила о проведении открытого конкурса проектов возобновления добычи на трубке «Мир», подвести итоги которого планируется 21 марта.

Авария на руднике произошла в августе 2017 года, унеся жизни восьми горняков. На поверхность из рудника удалось поднять 143 человека.



