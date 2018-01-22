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25 декабря 2017

АЛРОСА планирует реализовать 40 млн каратов алмазов в 2018 году

Сегодня
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В 2018 году АЛРОСА планирует продать порядка 40 млн каратов алмазов в том случае, если ситуация на рынке будет благоприятной.
По сообщению Reuters, президент АЛРОСА Сергей Иванов на форуме в Давосе заявил, что компания ожидает продажи не менее 40 млн каратов алмазов в этом году - 36,6 млн карат за счет добычи и 3,4 млн каратов из стоков.
“При благоприятной рыночной конъюнктуре объем продаж в 2018 году может составить около 40 миллионов каратов”, - сообщила пресс-служба АЛРОСА.
В декабре компания сообщала, что в 2018 году планирует добыть 36,6 млн каратов против предполагаемой добычи в 2017 году на уровне 39,3 млн каратов.
Между тем на начало 2018 года в алмазных стоках АЛРОСА находилось 18 млн каратов, тогда как к концу года эта цифра составит порядка 14-15 млн каратов, отметил Иванов.
"Мы вошли в начало года с 18 млн карат, это примерно полугодовая добыча. Это наши среднестатистические запасы. Но опять же у нас достаточно большой период от фабрики до комплектации весов в боксы. Поэтому такой задачи, сохранять этот уровень, нет, — рассказал Иванов. - Мы ожидаем, что в этом году продадим на несколько млн карат больше, чем добудем. Поэтому, я думаю, если к концу года у нас будет 14-15 млн, это будет хорошая ситуация".

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