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Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

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25 декабря 2017

АЛРОСА опубликовала финансовые и производственные результаты за IV квартал и 12 месяцев 2017 года

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Добыча Группы АЛРОСА по итогам 2017 года составила 39,6 млн карат, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом.
«Несмотря на прекращение работ на подземном руднике «Мир» в связи с аварией в августе 2017 года, Компания выполнила годовой план по добыче. Основными факторами роста объема алмазодобычи стало увеличение добычи на подземном руднике «Удачный», разработка наиболее богатой части месторождения трубки «Юбилейная», повышение содержаний алмазов в руде, добываемой на трубках «Архангельская» и «им. Карпинского-1» ПАО «Севералмаз», а также рост добычи на трубке «Ботуобинская», – сообщил первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев.
По предварительным данным, объем продаж алмазов Группы АЛРОСА по итогам 2017 года составил 41,2 млн карат, выручка от продаж алмазов – $4,2 млрд, выручка от реализации бриллиантов – $96,9 млн.
Объем продаж алмазов в 4 квартале 2017 года составил 9,4 млн карат, в том числе 6,2 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 139 $/карат и 3,2 млн карат алмазов технического качества по средней цене 6,5 $/карат. Выручка от продаж алмазов составила $881 млн. Выручка от реализации бриллиантов за указанный период составила $28,7 млн.

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