AWDC и CIBJO будут работать с российскими властями для улучшения классификации бриллиантов

Отметив, что все три стороны соглашения имеют большой опыт работы в индустрии драгоценных камней и имеют общую цель по улучшению индустрии драгоценных камней в мире, включая систему классификации бриллиантов, используемую на территории Российской Федерации. Меморандум о взаимопонимании подтверждает их намерение для совместной работы в двух конкретных областях. А именно, в разработке приоритетных направлений сотрудничества и оптимальных подходов к гармонизации системы классификации бриллиантов, используемых на территории Российской Федерации, и в актуализации и согласовании различных подходов для определения классификационных характеристик бриллиантов.
Не имеющее обязательной силы соглашение было подписано заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Моисеевым, президентом Всемирного алмазного центра в Антверпене Стефаном Фишлером (Stephane Fischler) и президентом CIBJO, доктором Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).