AWDC и CIBJO будут работать с российскими властями для улучшения классификации бриллиантов

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Всемирный алмазный центр в Антверпене (AWDC) и Всемирная ювелирная конфедерация (CIBJO) 24 января в Москве подписали Меморандум о взаимопонимании с Министерством финансов Российской Федерации для содействия реализации мер, направленных на улучшение классификации бриллиантов, используемой в России, сообщили в Diamond Loupe.

Отметив, что все три стороны соглашения имеют большой опыт работы в индустрии драгоценных камней и имеют общую цель по улучшению индустрии драгоценных камней в мире, включая систему классификации бриллиантов, используемую на территории Российской Федерации. Меморандум о взаимопонимании подтверждает их намерение для совместной работы в двух конкретных областях. А именно, в разработке приоритетных направлений сотрудничества и оптимальных подходов к гармонизации системы классификации бриллиантов, используемых на территории Российской Федерации, и в актуализации и согласовании различных подходов для определения классификационных характеристик бриллиантов.

Не имеющее обязательной силы соглашение было подписано заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Моисеевым, президентом Всемирного алмазного центра в Антверпене Стефаном Фишлером (Stephane Fischler) и президентом CIBJO, доктором Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).



