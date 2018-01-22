Эксклюзив
Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли
До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...
22 января 2018
Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
15 января 2018
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
Сергей Иванов встретился с президентом Анголы в Давосе
В ходе встречи Сергей Иванов и Жоау Лоуренсу обсудили вопросы, связанные с закрытием сделки по увеличению участия АЛРОСА в горнорудном обществе «Катока» до 41%, а также участием АЛРОСА в разработке крупного месторождения алмазов «Луеле» через международное предприятие «Луаше».
Сергей Иванов поблагодарил Президента Анголы за открытость и те меры, которые предпринимает руководство страны для создания благоприятных условий для работы алмазодобывающих компаний.
«В последнее время мы видим позитивные изменения, связанные с повышением прозрачности и улучшением инвестиционного климата в Анголе. Уверен, что усилия, предпринимаемые руководством Республики для привлечения инвестиций в экономику, в скором времени принесут свои плоды и будут способствовать запуску новых крупных проектов», − сообщил по итогам встречи Сергей Иванов.
Нынешняя встреча Сергея Иванова и Жоау Лоуренсу стала уже второй по счету за последние три месяца - предыдущая состоялась в Республике Ангола в ноябре прошлого года.
На сегодняшний день АЛРОСА является соучредителем ГРО «Катока». Через ГРО «Катока» АЛРОСА также планирует участвовать в разработке концессии «Луаше» (трубка «Луеле»). Кроме того, АЛРОСА и Национальное алмазодобывающее предприятие Республики Ангола ENDIAMA E.P. с 2014 года проводят геологоразведочные работы в Анголе в рамках совместного предприятия.
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