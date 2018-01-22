Сергей Иванов встретился с президентом Анголы в Давосе

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Генеральный директор - председатель Правления АЛРОСА Сергей Иванов, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, провел рабочую встречу с Президентом Республики Ангола Жоау Лоуренсу (João Lourenço).

В ходе встречи Сергей Иванов и Жоау Лоуренсу обсудили вопросы, связанные с закрытием сделки по увеличению участия АЛРОСА в горнорудном обществе «Катока» до 41%, а также участием АЛРОСА в разработке крупного месторождения алмазов «Луеле» через международное предприятие «Луаше».

Сергей Иванов поблагодарил Президента Анголы за открытость и те меры, которые предпринимает руководство страны для создания благоприятных условий для работы алмазодобывающих компаний.

«В последнее время мы видим позитивные изменения, связанные с повышением прозрачности и улучшением инвестиционного климата в Анголе. Уверен, что усилия, предпринимаемые руководством Республики для привлечения инвестиций в экономику, в скором времени принесут свои плоды и будут способствовать запуску новых крупных проектов», − сообщил по итогам встречи Сергей Иванов.

Нынешняя встреча Сергея Иванова и Жоау Лоуренсу стала уже второй по счету за последние три месяца - предыдущая состоялась в Республике Ангола в ноябре прошлого года.

На сегодняшний день АЛРОСА является соучредителем ГРО «Катока». Через ГРО «Катока» АЛРОСА также планирует участвовать в разработке концессии «Луаше» (трубка «Луеле»). Кроме того, АЛРОСА и Национальное алмазодобывающее предприятие Республики Ангола ENDIAMA E.P. с 2014 года проводят геологоразведочные работы в Анголе в рамках совместного предприятия.



