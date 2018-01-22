Сокращение доли РФ в АЛРОСА в 2018 году не обсуждается правительством

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Правительство России не обсуждает возможность сокращения своей доли в АЛРОСА в 2018 году, отметил президент компании.

Как сообщил портал Mining Weekly со ссылкой на РИА Новости, российские власти не обсуждают возможность сокращения доли в алмазодобывающей компании АЛРОСА в 2018 году. Об этом в среду заявил президент компании Сергей Иванов.

Между тем в октябре 2017 года в рамках российско-саудовского инвестиционного форума Иванов отметил, что в среднесрочной перспективе количество акций компании, находящихся в свободном обращении, может увеличиться на 8%.

По его словам, государство в среднесрочной перспективе, возможно, будет проводить дополнительное размещение акций АЛРОСА на бирже. При этом он сослался на план приватизации, в соответствии с которым АЛРОСА может продать еще 8% своих акций.



