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25 декабря 2017

АЛРОСА назначила директора представительства в Мумбаи

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АЛРОСА назначила директором представительства в Мумбаи Джима Вимадалала (Jim Vimadalal), который до этого работал в индийских представительствах Rio Tinto и Swarovski.
Официальное открытие индийского офиса компании запланировано на март 2018 года, на данный момент в помещении ведутся подготовительные работы к его открытию. Представительство не будет вести торговую деятельность и сконцентрируется на вопросах взаимодействия с местным рынком.
Директор представительства будет курировать деятельность АЛРОСА в Индии, взаимодействовать с местными отраслевыми организациями и консультировать действующих клиентов компании по различным техническим вопросам. В его обязанности также будут входить переговоры с потенциальными клиентами и мониторинг состояния алмазно-бриллиантового рынка Индии.
Помимо этого, Джим Вимадалал будет заниматься вопросами, связанными с исследованиями индийского рынка потребления, вопросами противодействия проникновению синтетики на рынок природных алмазов Индии.
Джим Вимадалал окончил Мумбайский государственный университет, где получил степень бакалавра в области коммерции. Он также имеет степень MBA бизнес-школы Welingkar Institute of Management.
До прихода в АЛРОСА Джим Вимадалал в течение трех лет занимался продажами и маркетингом в индийском представительстве Rio Tinto, до этого несколько лет возглавлял бизнес-подразделение Swarovski.
Сергей Иванов, генеральный директор и председатель правления АЛРОСА, отметил: «Я рад приветствовать в компании Джима Вимадалала и уверен, что его богатый опыт работы в сфере маркетинга и продаж будет способствовать укреплению отношений c Индией и расширению присутствия компании на алмазно-бриллиантовом рынке страны. Индия является одним из наших ключевых партнеров, местные компании успешно сотрудничают с АЛРОСА как по долгосрочным контрактам, так и в рамках разовых сделок. Открытие офиса в Мумбаи позволит нам более эффективно взаимодействовать с отраслевыми организациями и действующими клиентами, а также расширять нашу клиентскую базу в стране».

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