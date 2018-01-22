Гохран России адаптирует классификацию бриллиантов к международной практике

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Гохран России адаптирует классификацию бриллиантов к международным стандартам, отметил глава Гохрана Андрей Юрин в кулуарах конференции «Классификация бриллиантов: пути совершенствования».

«Российская классификация очень подробная и отличается от международной практики. В связи с этим мы попросили наших коллег привезти с собой целую группу экспертов, которые занимаются международной классификацией для того, чтобы адаптировать классификацию в России. И скорее всего, Россия будет двигаться в сторону сближения классификации с международной, чтобы покупателям, которые находятся в разных странах мира, были более привычны обозначения, которые находятся на сопровождающих документах. Это достаточно кропотливая работа, года два на это уйдет», - сообщил журналистам Юрин.

Также Гохран не планирует закупать алмазы в госфонд в 2018 году.

"Все планы Гохрана, которые были на 2017 год выполнены. Было приобретено все, что планировалось, тот объем металла, который мы собирались купить, в основном золото. Из камней практически ничего не приобреталось. Реализация, в том объеме, в котором была намечена, тоже состоялась", — сказал Юрин.

АЛРОСА на прошлой неделе сообщила, что в 2017 году продала в Гохран алмазы на сумму около $2,89 млн.



