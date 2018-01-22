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CIBJO и IEG совместно организовали семинар на январской ярмарке VICENZAORO

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На планете, которой угрожает неконтролируемое изменение климата, ювелирная промышленность может быть признана маяком поддержания устойчивой и благоприятной окружающей среды. Этот посыл стал основным лейтмотивом семинара, совместно организованного Всемирной ювелирной конфедерацией (CIBJO) и Итальянской выставочной группой IEG, который был проведен на полях ювелирной выставки VICENZAORO в Виченце.
Семинар под названием «Зеленые и голубые ювелирные украшения - экологически устойчивая роскошь» был посвящен морским экосистемам, где в долгосрочном порядке обеспечивается разнообразие воспроизводства в естественных условиях.
Семинар стал последним мероприятием в рамках совместной программы CIBJO и IEG в поддержку корпоративной социальной ответственности и устойчивости в международном ювелирном секторе, одобренной экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС).
В центре внимания участников обсуждения были органические материалы, производимые путем естественного формирования в морских условиях, такие как культивированный жемчуг и драгоценные кораллы.
В отличие от добычи залегающих на земле природных материалов, которые исчерпаемы, морские жемчужные фермы имеют неограниченный ресурс при условии, что они эксплуатируются ответственным образом.
Устрица в течение жизненного цикла способна воспроизвести три высококачественных жемчужины при наличии экологически чистой морской окружающей среды и надлежащего периода времени между пересадкой трансплантата в моллюска и сформированием жемчужин, подчеркивали в своих выступлениях приглашенные на семинар эксперты.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе

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