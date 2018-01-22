Sarine запустила систему Meteorite для оценки включений в малоразмерных алмазах

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Компания Sarine Technologies официально запустила свою новую систему Meteorite для оценки включений в алмазах размером менее 0,35 карата.

Система Meteorite основана на системе Meteor, также созданной Sarine, и предлагается клиентам в качестве наиболее выгодного устройства для оценки включений в сегменте небольших алмазов размером менее 35 пунктов.

Алмазы такого рода обычно приравниваются к бриллиантам размером менее 10 пунктов. В этом малоразмерном сегменте ежегодно ограняется порядка 900 млн отдельных камней. Однако, поскольку в абсолютном выражении их ценность минимальна, только алмазы с более высоким качеством и маржинальностью действительно будут реально сканироваться для дальнейшей огранки – это относится к камням с высоким показателем чистоты. Таким образом, ежегодный объем рынка для системы Meteorite составляет около 50 млн малоразмерных алмазов.

Для значительного проникновения в этот сегмент рынка стоимость сканирования, определяемая общей стоимостью владения машиной, возможной пропускной способностью и другими связанными с ней расходами, такими как рабочая сила, расходные материалы и другие, имеет решающее значение.

Система Meteorite сканирует до 10 камней в час и почти 240 камней в день, учитывая три рабочих смены в сутки.

Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор компании Sarine, заявил: "Запуск системы Meteorite - еще один шаг к тому, чтобы сделать передовую технологию оценки включений Sarine доступной для еще более широкого круга клиентов, поскольку мы считаем, что это будет самая экономичная система на рынке. Проверенная технология Galaxy теперь будет предлагаться в системе, специально ориентированной на малоразмерные камни, и притом весьма дешевой. Мы намерены и впредь повышать ценность нашей линейки продуктов для оценки включений с запуском дополнительных обновлений и инноваций, некоторые из которых мы планируем представить в конце этого года".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



