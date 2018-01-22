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25 декабря 2017

«Руиз Даймондс» Льва Леваева не вошла в список долгосрочных клиентов АЛРОСА

Сегодня
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Структура Льва Леваева «Руиз Даймондс», свыше десяти лет входившая в список долгосрочных клиентов АЛРОСА, не вошла в него на контрактный период 2018–2020 годов, сообщил «Коммерсант» в среду.
В компании отметили, что договор может быть заключен лишь после ожидаемого обнуления НДС на алмазы, а до тех пор сырье будет покупаться на торгах спот. Минфине, разрабатывающем законопроект по обнулению НДС, рассчитывают на его одобрение правительством, но в отрасли ждут поправок не раньше второй половины этого года.
Между тем LLD Diamonds, также принадлежащая Леваеву, осталась среди долгосрочных клиентов АЛРОСА.
Гендиректор «Руиз Даймондс» Валерий Морозов подтвердил «Коммерсанту», что компания, которая более десяти лет была долгосрочным клиентом АЛРОСА, пока еще ведет переговоры с ней о «взаимовыгодных условиях». По его словам, отмена экспортной пошлины на алмазы в 6,5% в 2016 году привела к тому, что российские огранщики, вынужденные платить НДС, оказались в неравном положении по сравнению с зарубежными конкурентами. Обсуждаемая с осени 2017 года в правительстве «дорожная карта» по развитию гранильной отрасли предполагает отмену НДС.
В АЛРОСА не стали комментировать детали контрактов, но подтвердили, что «Руиз Даймондс» остается в числе клиентов и может участвовать в спотовых продажах.

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