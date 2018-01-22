BlueRock взяла пробы грунта на новой кимберлитовой трубке проекта Кареевлей в ЮАР

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BlueRock Diamonds в декабре прошлого года завершила программу отбора ограниченной валовой пробы в 7500 тонн на кимберлитовой трубке К5 алмазной шахты Кареевлей (Kareevlei) в Кимберли, Южная Африка. Ранее данная трубка не разрабатывалась.

Хотя явных выводов из-за относительно малого объема пробы сделать не удалось, результаты все же оказались обнадеживающими, и геологоразведку необходимо будет продолжить.

"Хотя трубка K5 меньше, чем трубки K1, K2 и K3, ранние данные указывают на то, что содержание алмазов в ней такое же, как и на трубке К2, - сказал исполнительный директор компании Адам Воу (Adam Waugh). - Однако средний размер добытых алмазов оказался намного большим, чем на К2".

Между тем в BlueRock отметили, что производство на трубке K2 возобновилось после перерыва на модернизацию схемы дробления руды, которая осуществлялась в рождественские праздники.

"Мы воспользовались временем, предоставленным нам рождественскими праздниками, чтобы модернизировать нашу схему дробления руды и увеличить пропускную способность на перерабатывающем заводе", - сказал Воу.

Bluerock произвела 2110 каратов алмазов за три месяца до ноября 2017 года, при этом средняя цена камней составила $374 за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



