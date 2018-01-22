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25 декабря 2017

Канадская НПО покинула КП по причине незаслуженного доверия покупателей бриллиантов

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Неправительственная организация IMPACT, ранее известная как "Партнерство Африка-Канада" (Partnership Africa Canada, PAC), покинула Кимберлийский процесс (КП), заявив, что он дает потребителям «ложную уверенность» в том, откуда происходят бриллианты.
"Нет никакой значимой уверенности в том, что (тот или иной) бриллиант бесконфликтен, - приводит Financial Times слова Джоанн Леберт (Joanne Lebert), исполнительного директора IMPACT. - Общественность находится под ложным впечатлением о том, что проблема решена. Думаю, пришло время снова оспорить эту точку зрения".
Кимберлийский процесс, в настоящее время возглавляемый Европейским союзом (ЕС), был создан в 2003 году для предотвращения использования алмазов для финансирования повстанческих групп в Африке.
Представители КП утверждают, что 99,8% алмазов на рынке являются бесконфликтными.
Однако директор отдела компании RCS Global по ответственному получению ресурсов Харрисон Митчелл (Harrison Mitchell) заявил, что выход из КП одного из последних международных наблюдателей, который, к тому же, является одним из основоположников организации, должен стать причиной крайне серьезного беспокойства как для КП, так и для всей алмазной промышленности.
В прошлом месяце IMPACT заявила, что она продолжит работу с теми членами Кимберлийского процесса, которые искренне стремятся положить конец торговле конфликтными и незаконными алмазами посредством отслеживания цепочек поставок и аудита.
НПО призывала к расширению определения конфликтных алмазов, поскольку в данный момент термин «конфликтные алмазы» ограничен только теми камнями, которые используются повстанческими группами для финансирования своей деятельности по свержению правительств, однако не включает в себя злоупотребления, совершаемые самими правительствами или частными охранными фирмами.
IMPACT вместе с другими НПО также призвала к проведению реформ, направленных на укрепление внутреннего контроля на национальном и региональном уровнях в целях улучшения систем отслеживания продукции и сведения к минимуму незаконной торговли.
Представители IMPACT утверждали, что Кимберлийский процесс не добился достаточного прогресса ни в одной из реформ.
"Мы пришли к выводу, что Кимберлийский процесс не смог стать эффективным механизмом ответственного управления поставками алмазов, - сказала Леберт в декабре 2017 года. – Мы также отмечаем растущую терпимость к нападкам на членов гражданского общества в КП и попытки подорвать независимость и авторитет коалиции гражданского общества".

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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