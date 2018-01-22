RJC объявил о переходе на стандарт СOC 2017 года

Сегодня

Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) объявил о переходе на новый стандарт по обеспечению безопасности и сохранности в цепочке поставок (Chain of Custody Standard, СOC) 2017 года.

Стандарт СOC стали впервые применять в 2012 году в качестве инструмента добровольного создания цепочки поставок драгоценных металлов, которые ответственным образом производятся, обрабатываются и продаются через ювелирные сети, и гарантом которой на каждом этапе является третья сторона.

Версия СOC 2017 года включает пересмотренные требования к обеспечению всестороннего аудита и содержит важные новые разделы.

Нововведения обеспечивают соответствие СOC требованиям ОЭСР по контролю ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и регионов с высокой степенью нестабильности в отношении золота и металлов платиновой группы.

Сертификация по новому стандарту начнется с 1 апреля 2018 года.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



