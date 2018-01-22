Вход
Регистрация

Эксклюзив

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

RJC объявил о переходе на стандарт СOC 2017 года

Сегодня
Новости
Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) объявил о переходе на новый стандарт по обеспечению безопасности и сохранности в цепочке поставок (Chain of Custody Standard, СOC) 2017 года.
Стандарт СOC стали впервые применять в 2012 году в качестве инструмента добровольного создания цепочки поставок драгоценных металлов, которые ответственным образом производятся, обрабатываются и продаются через ювелирные сети, и гарантом которой на каждом этапе является третья сторона.
Версия СOC 2017 года включает пересмотренные требования к обеспечению всестороннего аудита и содержит важные новые разделы.
Нововведения обеспечивают соответствие СOC требованиям ОЭСР по контролю ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и регионов с высокой степенью нестабильности в отношении золота и металлов платиновой группы.
Сертификация по новому стандарту начнется с 1 апреля 2018 года.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished