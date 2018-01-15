АЛРОСА заключила 67 долгосрочных соглашений на поставку алмазов

Новый список долгосрочных клиентов опубликован на торговом сайте АЛРОСА. На реализацию ювелирных алмазов заключены контракты с 56 фирмами. Восемь из них – российские компании, представленные как лидерами российского рынка бриллиантов и ювелирных изделий, так и фирмами, с которыми заключены соглашения в рамках поддержки развития алмазообрабатывающей промышленности Российской Федерации. В числе российских клиентов по сравнению с прошлым клиентским периодом добавилось 3 новых компании: ООО «Айвес», ООО «Диапур» и ООО «Кристаллдиам».
Также заключены соглашения с 48 зарубежными компаниями, в том числе с 3-мя новыми долгосрочными клиентами – Firestar Diamond BVBA (Бельгия), Blue Gems NV (Бельгия), Niru Diamonds (1987) Israel Ltd (Израиль). Всего в новом списке присутствуют 22 компании, зарегистрированных в Бельгии, 14 компаний из Индии, 6 – из Китая, 5 – из Израиля и одна компания из Великобритании.
На реализацию технических алмазов заключены соглашения с 11 фирмами, в том числе 4 российскими.
С двумя компаниями заключены соглашения на поставку как ювелирных, так и технических камней.
АЛРОСА также рассматривает еще 11 компаний в качестве кандидатов на возможное заключение долгосрочных соглашений в течение этого контрактного периода. Среди них 9 потенциальных долгосрочных покупателей ювелирных алмазов и два – технических алмазов. Эти компании могут пополнить список долгосрочных клиентов в случае накопления ими достаточной положительной истории торгового сотрудничества. Они уже добавлены в ALROSA ALLIANCE и получили право использовать соответствующий торговый знак, который подтверждает не только наличие регулярных поставок алмазов со стороны АЛРОСА, но и репутацию клиента как надежного и проверенного участника мирового алмазно-бриллиантового комплекса.
Долгосрочные контракты – основа сбытовой политики АЛРОСА, по ним реализуется до 70% добываемых компанией алмазов. Контракты гарантируют объемы и ассортимент ежемесячных поставок, а также возможность покупки дополнительных партий сырья. Такая форма сотрудничества обеспечивает компании и ее клиентам стабильные поставки сырья и защищает от волатильности цен на алмазы на мировом рынке.
«АЛРОСА сформировала сбалансированную клиентскую базу из крупнейших участников рынка, представленных в разных географических зонах. В новом контрактном периоде компания увеличила фокусировку сбыта на производителей бриллиантов и представителей ювелирного ритейла. В настоящее время компания завершает оформление договоров с новыми клиентами, которые уже принимают участие в первой торговой сессии в этом году», - сказал директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
Помимо долгосрочных контрактов, АЛРОСА реализует алмазное сырье примерно равными долями через аукционы и в рамках разовых договоров.