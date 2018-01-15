АЛРОСА выставит на аукцион крупные алмазы в рамках Международной алмазной недели в Израиле

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Ф

ото АЛРОСА

АЛРОСА проведет аукцион по продаже алмазов специальных размеров – массой от 10,8 карата и выше – в рамках Международной алмазной недели в Израиле (International Diamond Week in Israel, IDWI), которую организует Израильская алмазно-бриллиантовая биржа (IDE) 5-7 февраля 2018 года.Компания выставляет на аукцион 117 лотов ювелирного качества общей массой 1 905 каратов. Вес самого крупного алмаза составляет 37,38 карата. Более 100 клиентов подали заявки на участие в торгах.Выставляемые на аукцион камни были добыты на предприятиях АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Алмазы Анабара» и ПАО «АЛРОСА-Нюрба».Юрий Окоёмов, вице-президент АЛРОСА: «Алмазы специальных размеров (свыше 10,8 карата) составляют довольно небольшую долю в добыче – около 0,6%. Аукционы по их реализации неизменно привлекают большое количество участников, особенно в Израиле, где многие компании, в том числе относительно небольшие, специализируются на этом товаре и хорошо понимают его. Благодаря высокому уровню конкуренции неизменно получаем здесь хорошие результаты».АЛРОСА сохраняет мировое лидерство по добыче алмазов с 2009 года. Доля компании в мировой добыче природных алмазов составляет 28%, в алмазодобыче РФ – 95%. Основную часть продукции составляют алмазы ювелирного качества.Основные производственные мощности компании сосредоточены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2016 году добыча АЛРОСА составила 37,4 млн каратов алмазов.Международная алмазная неделя в Израиле примет сотни покупателей алмазно-бриллиантовой продукции из 40 стран. Более 300 компаний со всего мира, в том числе из Израиля, представят свою разнообразную продукцию на мероприятии.