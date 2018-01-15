Смоленский «Кристалл» применяет собственную блокчейн-технологию с 2002 года и готов ею поделиться

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В декабре 2017 года De Beers заявила, что будет применять блокчейн-технологии для обеспечения лучшего отслеживания своих алмазов. Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) решил активизировать свою деятельность и работать над этой технологией вместе с De Beers. По сути, это технология компьютерного отслеживания каждого этапа жизни бриллианта – от добычи алмаза до готового изделия, призванная сделать процесс максимально прозрачным и открытым.

Такая технология разработана ОАО «ПО «Кристалл» ещё в 2002 году и за прошедшие шестнадцать лет только совершенствовалась, сообщил смоленский производитель бриллиантов в пресс-релизе, распространенном во вторник. Называется эта система сквозного учёта ПК «Оперативный учёт» и фактически является тем, что сегодня называют «блокчейн-технологиями».

Кроме того, смоленская разработка является модульной, онлайн-доступной и интегрируется со всеми возможными системами финансового и материального учёта. Предусмотрена также возможность работы и с другими профильными платформами. Например, интеграция с системой учёта АК «АЛРОСА» или Гохрана. Что делает путь, пройденный любым официально добытым алмазом, вне зависимости от страны происхождения, максимально прозрачным и открытым.

Специалисты ОАО «ПО «Кристалл» готовы поделиться своими разработками со всеми заинтересованными сторонами.

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Кристалл», основанное 55 лет назад, является крупнейшим производителем бриллиантов высшего качества в России и Европе. «Кристалл» является постоянным клиентом крупнейших мировых алмазодобывающих компаний АК «АЛРОСА» и De Beers. Высококвалифицированные специалисты предприятия производят широкий ассортимент бриллиантов с полным спектром качественно-цветовых характеристик, размеров и массы, традиционной круглой формы огранки и разнообразных фантазийных и оригинальных форм. Кроме Смоленска и Москвы, сбытовая сеть Группы компаний «Кристалл» охватывает все ведущие мировые центры торговли алмазами и бриллиантами: Антверпен, Гонконг, Нью-Йорк и Дубай. Миссия ОАО «ПО Кристалл» – раскрывать истинную красоту природного алмаза, превращая его в бриллиант безупречной русской огранки – символ совершенства, любви и благополучия.



