Эксклюзив
Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли
До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...
Вчера
Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
15 января 2018
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
Смоленский «Кристалл» применяет собственную блокчейн-технологию с 2002 года и готов ею поделиться
Такая технология разработана ОАО «ПО «Кристалл» ещё в 2002 году и за прошедшие шестнадцать лет только совершенствовалась, сообщил смоленский производитель бриллиантов в пресс-релизе, распространенном во вторник. Называется эта система сквозного учёта ПК «Оперативный учёт» и фактически является тем, что сегодня называют «блокчейн-технологиями».
Кроме того, смоленская разработка является модульной, онлайн-доступной и интегрируется со всеми возможными системами финансового и материального учёта. Предусмотрена также возможность работы и с другими профильными платформами. Например, интеграция с системой учёта АК «АЛРОСА» или Гохрана. Что делает путь, пройденный любым официально добытым алмазом, вне зависимости от страны происхождения, максимально прозрачным и открытым.
Специалисты ОАО «ПО «Кристалл» готовы поделиться своими разработками со всеми заинтересованными сторонами.
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Кристалл», основанное 55 лет назад, является крупнейшим производителем бриллиантов высшего качества в России и Европе. «Кристалл» является постоянным клиентом крупнейших мировых алмазодобывающих компаний АК «АЛРОСА» и De Beers. Высококвалифицированные специалисты предприятия производят широкий ассортимент бриллиантов с полным спектром качественно-цветовых характеристик, размеров и массы, традиционной круглой формы огранки и разнообразных фантазийных и оригинальных форм. Кроме Смоленска и Москвы, сбытовая сеть Группы компаний «Кристалл» охватывает все ведущие мировые центры торговли алмазами и бриллиантами: Антверпен, Гонконг, Нью-Йорк и Дубай. Миссия ОАО «ПО Кристалл» – раскрывать истинную красоту природного алмаза, превращая его в бриллиант безупречной русской огранки – символ совершенства, любви и благополучия.
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