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25 декабря 2017

Цены на золото в 2017 году выросли - WGC

Сегодня
Новости
Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) недавно опубликовал свой ежегодный доклад «Перспективы 2018» (Outlook 2018) о ​​глобальных экономических тенденциях и их влиянии на рынок золота.
По данным организации, в 2017 году инвесторы добавляли золото к портфелям своих активов: приток в мировые золотые биржевые фонды (ETF) составил $8,2 млрд, в то время как положительный ценовой импульс золота продолжился из-за увеличения доходов домохозяйств и повышенной неопределенности на рынке. Поскольку золото относится к активам-убежищам, оно дорожает при росте рыночной неопределенности.
В течение года цена на золото выросла по многим основным валютам. Цены на этот драгоценный металл в индийских рупиях в китайском юане выросли соответственно на 5,1% и 3,5%. В долларах США она повысилась на 13,5%, превзойдя все основные классы активов, кроме акций, что стало для неё наибольшим годовым приростом с 2010 года.
В WGC ожидают, что в 2018 году основными факторами для цен на золото станут синхронный мировой экономический рост, сокращение балансов центральных банков и рост процентных ставок, а также продолжение «надувания» цен на активы и прозрачность рынка.
Аналитики WGC полагают, что эти тенденции будут поддерживать спрос на золото и его значимость в качестве стратегического актива. Организация также считает, что совокупное влияние трендов 2018 года подержит спрос на золото.
Что касается долгосрочных перспектив золота, то цены могут получить поддержку от целого ряда факторов. Золото стало источником прибыли для портфельных инвесторов; его корреляция с основными классами активов была низкой как в периоды экспансии, так и в период рецессии; это основной актив, который является таким же ликвидным, как и другие финансовые ценные бумаги, и он исторически улучшал доходность, скорректированную с учетом риска.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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