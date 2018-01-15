Эксклюзив
Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли
До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...
Вчера
Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
15 января 2018
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
АЛРОСА привлечет 600 местных жителей для освоения Верхне-Мунского месторождения алмазов в Якутии
По его словам, компания АЛРОСА намерена привлечь в этом году 598 местных жителей для разработки Верхне-Мунского месторождения алмазов. Кроме того, компания готова принять дополнительно 172 вахтовиков в 2019 году, включая водителей, слесарей, машинистов и трактористов.
Первая группа вахтовиков приступит к работе на Верхне-Мунском месторождении в сентябре 2018 года, сообщил Москвитин, добавив, что вахта, предположительно, будет длиться один месяц, после чего работникам полагается месячный отпуск. В ближайшее время компания начнет отбирать желающих из городов Мирный, Удачный, Ленск, поселка Айхал, сел Сунтар и Оленек.
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