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Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

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АЛРОСА привлечет 600 местных жителей для освоения Верхне-Мунского месторождения алмазов в Якутии

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В 2018 году федеральный бюджет выделит свыше 1 млрд рублей на создание 22 000 рабочих мест в Якутии за счет реализации приоритетных проектов по привлечению жителей села в промышленность и развитию форм самозанятости среди безработных граждан. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал вчера журналистам председатель госкомитета региона по делам занятости Степан Москвитин.
По его словам, компания АЛРОСА намерена привлечь в этом году 598 местных жителей для разработки Верхне-Мунского месторождения алмазов. Кроме того, компания готова принять дополнительно 172 вахтовиков в 2019 году, включая водителей, слесарей, машинистов и трактористов.
Первая группа вахтовиков приступит к работе на Верхне-Мунском месторождении в сентябре 2018 года, сообщил Москвитин, добавив, что вахта, предположительно, будет длиться один месяц, после чего работникам полагается месячный отпуск. В ближайшее время компания начнет отбирать желающих из городов Мирный, Удачный, Ленск, поселка Айхал, сел Сунтар и Оленек.


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