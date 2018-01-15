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25 декабря 2017

Gem Diamonds вновь обнаружила крупный алмаз в Лесото

Сегодня
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Gem Diamonds добыла алмаз типа IIa цвета D весом 149 каратов исключительного качества «отличной формы» с проекта Летсенг (Letšeng) в Лесото, говорится в заявлении компании.
Этот алмаз – четвертый высококачественный камень весом более 100 каратов, добытый с начала 2018 года на Летсенг. Данный проект обладает самой высокой средней ценой за карат алмазов в мире среди кимберлитов.
Между тем 15 января компания объявила об обнаружении исключительного камня весом 910 каратов, который теперь считается пятым по величине алмазом ювелирного качества из когда-либо добытых в мире.
Также ранее в январе было обнаружено два алмаза типа IIa цвета D, которые весили 117 и 110 каратов соответственно.
Gem Diamonds, которая приобрела Letšeng в 2006 году, на сегодняшний день смогла добыть некоторые из крупнейших белых алмазов в мире, включая 603-каратный Lesotho Promise.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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