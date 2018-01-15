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25 декабря 2017

Ставка налога на драгоценные камни в Индии снижена с 3% до 0,25%

Сегодня
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Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии Прамод Кумар Агарвал (Pramod Kumar Agarwal) приветствовал недавнее решение Совета по налогу на товары и услуги (GST Council) страны о снижении ставки налога на алмазы, бриллианты и драгоценные камни с 3% до 0,25%. По его словам, это принесет пользу малому бизнесу и поддержит ювелирный сектор.
Согласно заявлению Агарвала: "GJEPC от имени торгового сообщества в сегменте драгоценных камней и ювелирных изделий приветствует объявление Совета по налогу на товары и услуги о снижении ставки на алмазы и драгоценные камни с 3% до 0,25%. Этот шаг, безусловно, поддержит небольшие и мелкие предприятия сектора, в том числе брокеров, агентов и торговцев, позволив им осуществлять бесперебойную деятельность без блокирования оборотного капитала. С учетом шести миллионов рабочих мест в данном секторе и его экспорта в размере $43,2 млрд из Индии, это сокращение ставки налога, безусловно, поможет отрасли расти дальше. Учитывая высокую цену продукции, в которой стоимость импорта составляет 80% - 95%, а объем экспорта – более 90%, это будет большим стимулом для индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. Подобные реформы помогут Индии стать мировым лидером в области драгоценных камней и ювелирных изделий".

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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