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25 декабря 2017

Mountain Province обновила информацию о геологоразведке в Юго-Западном коридоре проекта Гачо Куэй

Сегодня
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Mountain Province Diamonds Inc. опубликовала новые данные о программе геологоразведочных работ, которые ведутся в настоящее время в Юго-Западном коридоре на проекте Гачо Куэй (Gahcho Kué).
Юго-Западный коридор расположен между участками 5034 и Hearne. В процессе геологоразведочных работ он признан содержащим кимберлитовую алмазную трубку, хотя при проектной оценке не рассматривался в качестве ресурсного участка.
Текущая геологоразведочная программа включает в себя геофизические исследования, а также бурение, которое продолжает осуществляться в настоящий момент.
Геофизическая программа проводилась осенью 2017 года и включала в себя гравиметрическую разведку Юго-Западного коридора, а также других расположенных рядом площадок, в том числе между участками Tuzo и Tesla. Приблизительно 70% разведочных работ были завершены осенью и выявили потенциальную кимберлитовую цель в коридоре между Tuzo и Tesla. Оставшиеся 30% исследований будут завершены в феврале. Кроме того, геофизическая программа предусматривала аэромагнитные и электромагнитные исследования, охватывающие всю лицензионную зону вокруг шахты. В результате проведенных работ была выявлена возможность для расширения трубки Tesla в юго-западном направлении.
Проект Гачо Куэй является совместным предприятием Mountain Province (49%) и De Beers Canada (51%).

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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