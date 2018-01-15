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Tsodilo добыла первые алмазы в рамках оценки потенциала проекта ВК16

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Tsodilo Resources сообщила о возобновлении оценочной деятельности по кимберлитовому проекту BK16 в Ботсване, где на прошлой неделе в рамках установки и калибровки сортировщика POLUS-M также был добыт первый алмаз.
По словам представителей компании, добытый алмаз приходился на руду фракций от +1 до -3 мм.
Сортировщик POLUS-M был создан для переработки сухого алмазного концентрата с размером зерна от - 8 до +6 мм, от - 6 до +3 мм и от - 3 до +1 мм в полевых условиях для проведения геологоразведочных работ на алмазных месторождениях.
"Кимберлит BK16, как известно, является алмазоносным, поэтому мы ожидали получить алмазы, однако значимость получения драгоценного камня из отвалов пустой породы, которые лежали нетронутыми почти 20 лет, ясно указывает на правильность наших прежних предположений. Мы полагаем, что роторная установка по извлечению алмазов, которая использовалась при предыдущей оценке, была неэффективна, а содержание алмазов в породе, вероятно, оказалось недооцененным", - заявил президент компании Tsodilo Майк де Вит (Mike de Wit).
Кимберлитовая трубка BK16 имеет площадь около 6 гектаров и, как было доказано, содержит редкие и ценные алмазы типа IIa.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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