АЛРОСА выплатит $70 млн за 8,2% ГРО «Катока»

Президент Анголы Жоау Лоуренсу (João Lourenço) позволил компании Wargan Holdings, полностью принадлежащей российскому алмазному гиганту АЛРОСА, приобрести 16,4% акций Odebrecht. Эта доля будет в равных пропорциях распределена между АЛРОСА и ангольской государственной алмазной компанией Endiama, каждая из них получит по 8,2% акций.
Сделка будет заключена в феврале или марте.
Недавно АЛРОСА сообщила о том, что она будет использовать собственные средства для приобретения 8,2% акций алмазодобывающего предприятия.
Endiama также заплатит $70 млн за свою долю акций.
Однако пока неясно, получит ли бразильская Odebrecht от сделки $140 млн, учитывая, что посредником в соглашении является Wargan.
Доли АЛРОСА и Endiama в ГРО «Катока» вырастут до 41% у каждой из компаний, в то время как оставшиеся 18% будут принадлежать китайской фирме LL International Holding.
Компания «Катока», которая управляет крупнейшей алмазной шахтой в Анголе, в 2016 году увеличила выручку на 2% до $593,6 млн, а объем продаж вырос на 6%.
Кроме того, алмазные продажи повысились до 7,3 млн каратов в 2016 году, против 6,9 млн каратов годом ранее, а чистая прибыль выросла на 16% до $134,6 млн.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished