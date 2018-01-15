АЛРОСА выплатит $70 млн за 8,2% ГРО «Катока»

Сегодня

АЛРОСА сообщила, что потратит $70 млн на приобретение 8,2% акций ГРО «Катока» (CATOCA) после того, как бразильская компания Odebrecht Mining Service Investments согласилась отказаться от доли в алмазном проекте.

Президент Анголы Жоау Лоуренсу (João Lourenço) позволил компании Wargan Holdings, полностью принадлежащей российскому алмазному гиганту АЛРОСА, приобрести 16,4% акций Odebrecht. Эта доля будет в равных пропорциях распределена между АЛРОСА и ангольской государственной алмазной компанией Endiama, каждая из них получит по 8,2% акций.

Сделка будет заключена в феврале или марте.

Недавно АЛРОСА сообщила о том, что она будет использовать собственные средства для приобретения 8,2% акций алмазодобывающего предприятия.

Endiama также заплатит $70 млн за свою долю акций.

Однако пока неясно, получит ли бразильская Odebrecht от сделки $140 млн, учитывая, что посредником в соглашении является Wargan.

Доли АЛРОСА и Endiama в ГРО «Катока» вырастут до 41% у каждой из компаний, в то время как оставшиеся 18% будут принадлежать китайской фирме LL International Holding.

Компания «Катока», которая управляет крупнейшей алмазной шахтой в Анголе, в 2016 году увеличила выручку на 2% до $593,6 млн, а объем продаж вырос на 6%.

Кроме того, алмазные продажи повысились до 7,3 млн каратов в 2016 году, против 6,9 млн каратов годом ранее, а чистая прибыль выросла на 16% до $134,6 млн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



