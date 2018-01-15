Вход
Регистрация

Эксклюзив

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

Сегодня

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

АЛРОСА выплатит $70 млн за 8,2% ГРО «Катока»

Сегодня
Новости
АЛРОСА сообщила, что потратит $70 млн на приобретение 8,2% акций ГРО «Катока» (CATOCA) после того, как бразильская компания Odebrecht Mining Service Investments согласилась отказаться от доли в алмазном проекте.
Президент Анголы Жоау Лоуренсу (João Lourenço) позволил компании Wargan Holdings, полностью принадлежащей российскому алмазному гиганту АЛРОСА, приобрести 16,4% акций Odebrecht. Эта доля будет в равных пропорциях распределена между АЛРОСА и ангольской государственной алмазной компанией Endiama, каждая из них получит по 8,2% акций.
Сделка будет заключена в феврале или марте.
Недавно АЛРОСА сообщила о том, что она будет использовать собственные средства для приобретения 8,2% акций алмазодобывающего предприятия.
Endiama также заплатит $70 млн за свою долю акций.
Однако пока неясно, получит ли бразильская Odebrecht от сделки $140 млн, учитывая, что посредником в соглашении является Wargan.
Доли АЛРОСА и Endiama в ГРО «Катока» вырастут до 41% у каждой из компаний, в то время как оставшиеся 18% будут принадлежать китайской фирме LL International Holding.
Компания «Катока», которая управляет крупнейшей алмазной шахтой в Анголе, в 2016 году увеличила выручку на 2% до $593,6 млн, а объем продаж вырос на 6%.
Кроме того, алмазные продажи повысились до 7,3 млн каратов в 2016 году, против 6,9 млн каратов годом ранее, а чистая прибыль выросла на 16% до $134,6 млн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished