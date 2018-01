Laurelton Diamonds проводит алмазный тендер в Антверпене

Сегодня

Laurelton Diamonds проводит тендер бриллиантов в Антверпене с 16 января по 23 января, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC).

На торги выставлены одиночные камни и групповые лоты, сертифицированные Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), а также не сертифицированные бриллианты, все весом от одного карата до меле.

В продаже также ряд желтых бриллиантов различных форм и размеров.

Laurelton Diamonds Belgium BVBA, являющаяся дочерней компанией Tiffany & Co, осуществляет производство бриллиантов и проводит торговые операции в глобальном масштабе.

Компания закупает алмазное сырье и управляет глобальной цепочкой огранки, полировки и поставки бриллиантов от Tiffany & Co.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе