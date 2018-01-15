Хильде Хардеман стала новым председателем КП от ЕС

Сегодня

Европейская комиссия (ЕС) подтвердила, что Хильде Хардеман (Hilde Hardeman) стала председателем Кимберлийского процесса (КП) на 2018 год.

Хардеман является главой Службы внешней политики ЕС (Foreign Policy Instruments, FPI), которая управляет аспектами дипломатии Европейского Союза. Она будет отвечать за деятельность КП от имени ЕС, который в этом году является председателем в этой организации. Об этом в электронном письме Rapaport News сообщил представитель FPI.

Ранее в этом месяце ЕС заявил, что в качестве председателя КП будет назначена Федерика Могерини, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Между тем, поскольку FPI попадает под зону ответственности Могерини, самый высокопоставленный дипломат ЕС Хардеман станет председателем КП.

Схема сертификации Кимберлийского процесса действует с 2003 года, работая над тем, чтобы вытеснить конфликтные алмазы из глобальной цепочки поставок. Страны-участники КП выступают в качестве председателей организации на ежегодной ротационной основе. В 2017 году председателем КП стала Австралия. В этом году Индия является вице-председателем организации, и в следующем году возглавит её.



